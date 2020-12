Internet-Hit: Skifahrer mitten in Klagenfurt!

Skifahrer hielt sich an Ampelregelung

Wer der Skifahrer ist, der in voller Montur durch die Pernhartgasse in der Landeshauptstadt fährt, ist unklar. Kurt Mario: „An der Kreuzung vor mir hab ich den Skifahrer beobachten können, wie er sich auch vorbildlich an die Ampelregelungen gehalten hat!“ Auf Facebbook, Instagram und Whatsapp kommt das Video sehr gut an - und sorgt für Lacher!