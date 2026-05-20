Alte Mülldeponie wird zum Sonnenkraftwerk

Viele Jahre wurde geplant, nun steht ein großes Sonnenstrom-Projekt vor der Verwirklichung: Die Deponie Müllern am Villacher Stadtrand wird zu einer der größten Photovoltaik-Anlagen Kärntens. Es wird auch die erste PV-Anlage in Österreich, die auf der endgültigen Abdichtung einer geschlossenen Hausmülldeponie errichtet.