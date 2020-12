Verirrter Snowboarder unverletzt aufgefunden

„Dass wir über das Handy Kontakt halten konnten, war ein Vorteil. So konnten wir die Koordinaten feststellen“, berichtet Adrian Schatz von der Ski- und Pistenrettung Klippitztörl. Gemeinsam mit vier weiteren Skirettern, sieben Mann der Bergrettung und zwei Alpinpolizisten kämpften sich die Einsatzkräfte in Richtung der Handypeilung. „Ein Vorteil war dann auch die Finsternis. So konnte der 22-Jährige unsere Scheinwerfer sehen und uns dann mit dem Handy leuchten“, so Schatz. Der leicht unterkühlte Sportler, er saß fast drei Stunden im Schnee fest, konnte bei der Lattacher Hütte aufgefunden und zu einem Forstweg gebracht werden. Von dort wurde der Mann mit einem Einsatzfahrzeug zum Hochegger Parkplatz gebracht, wo schon die Rettung wartete, die ihn zur Untersuchung ins LKH Wolfsberg brachte. Schatz sei von der reibungslosen Zusammenarbeit mit der Bergrettung begeistert.