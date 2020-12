„Season“: Eine wunderschöne Welt vor dem Untergang

Mit dem Adventure „Season“ erscheint 2021 ein bildgewaltiges Fantasy-Spiel für den PC und die PS5, in dem der Spieler in die Haut eines mit Fahrrad und Kamera „bewaffneten“ Fotografen schlüpft und eine wunderschöne und dennoch dem Untergang geweihte Spielwelt erkundet. Im Trailer gibt es einen ersten Einblick in die Welt von „Season“, einen genauen Veröffentlichungstermin blieb man zunächst schuldig.