Ansteckung durch kleinste Tröpfchen

Welche Rolle spielen dabei Aerosole?

Darunter versteht man winzig kleine Partikel mit äußerst geringem Gewicht, die permanent mit der Atemluft ausgestoßen werden. Über diese (und nicht nur via Tröpfchen) gelangen sie in die Luft. Da sich diese ständig bewegt, schweben Aerosole aufgrund ihrer Leichtigkeit mehrere Stunden herum, bevor sie zu Boden sinken. Daher können sie Viren über größere Distanzen verbreiten als Tröpfchen. Diese sinken nämlich aufgrund ihres höheren Gewichts deutlich rascher zu Boden. Deshalb gilt in Erkältungszeiten, und natürlich auch gerade jetzt während der Corona-Krise: Regelmäßiges Lüften verringert die Ansteckungsgefahr über Aerosole. Denn dann strömt frische Luft in den Raum hinein, während„verunreinigte“ hinaus zieht. Untersuchungen zeigen, dass es sinnvoller ist, ein Fenster zu öffnen („Stoßlüften“ über 3 Minuten), statt es nur zu kippen. Auch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes verringert die eingeatmete Menge an Tröpfchen, Aerosolen und damit Viren. Dies senkt das Risiko einer Ansteckung - egal womit.