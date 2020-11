IBM will europaweit 10.000 Stellen streichen

Der US-Konzern IBM will einem Insider zufolge noch vor der Abspaltung seiner IT-Infrastruktursparte rund 10.000 Arbeitsplätze in Europa abbauen. Damit dürfte rund jeder fünfte Arbeitsplatz in der Region wegfallen. Am stärksten betroffen wären die Standorte in Großbritannien und Deutschland, aber auch in Polen, der Slowakei, Italien und Belgien sollen Stellen wegfallen.