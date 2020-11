Ngosso: „Ich bin hier, um Geschichte zu schreiben“

Was hat Sie dazu bewegt, selbst in die Politik zu gehen?Mir wurde die Politik quasi in die Wiege gelegt. Mein Vater war schon in der Demokratischen Republik Kongo politisch aktiv und hat Widerstand gegen den damaligen Diktator Mobutu geleistet (Ngosso ist mit ihrer Familie im Alter von drei Jahren aus dem Kongo geflohen. Ein Jahr später bekamen sie Asyl in Österreich, Anm. d. Red.). In Österreich ist mein Vater relativ bald bei der SPÖ aktiv geworden und schon früh bin ich auf diverse Hausbesuche und Aktionen mitgegangen. Und im Alltäglichen habe ich mich auch immer schon gegen Ungerechtigkeiten aller Art aufgelehnt und den Mund aufgemacht. Mit der ersten schwarz-blauen Regierung und all den sozialen Verschlechterungen, die damit einhergingen, wollte ich mich selbst politisch einbringen und hab lange überlegt, bis ich schließlich in der Jungen Generation vom Ersten Bezirk gelandet bin.