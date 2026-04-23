Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener vor Gericht

In Swift-Terrornetzwerk geraten: „Wollte Freunde“

Gericht
23.04.2026 16:00
Der Angeklagte (20) am Donnerstag im Wiener Landesgericht.
Der Angeklagte (20) am Donnerstag im Wiener Landesgericht.(Bild: Gerhard Bartel)
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

IS-Gesänge im Netz, eine Flagge am Handy und die Sehnsucht nach Zugehörigkeit: Am Donnerstag musste sich in Wien ein erst 20 Jahre alter Wiener am Landesgericht wegen des Vorwurfs der terroristischen Vereinigung verantworten – und legte ein umfassendes Geständnis ab.

0 Kommentare

Die Vorwürfe gegen den in Wien geborenen Kroaten wiegen schwer: Terroristische Vereinigung und kriminelle Organisation, noch dazu im Dunstkreis von Beran A. – jenes IS-Mannes, der ein Attentat auf das Wien-Konzert von Taylor Swift geplant hatte.

Radikal-islamistische Inhalte verbreitet
Der nun angeklagte 20-Jährige hat über Monate hinweg auf Instagram radikal-islamistische Inhalte verbreitet. Für den Staatsanwalt ist klar: „Das ist deshalb so gefährlich, weil Radikalisierungsprozesse genau so beginnen.“ Doch wie rutschte der Wiener in diese brandgefährliche Szene ab?

Zitat Icon

Mir hat es gefallen, dass ich respektiert und anerkannt werde. Ich wurde auch zum Essen eingeladen.

Erklärt der Angeklagte dem Richter.

„Ich war nach der Poly ein Einzelgänger, habe Freunde gesucht und im 12. Bezirk im Park eine Runde gefunden“, berichtet er. Dort habe er sich erstmals akzeptiert gefühlt: „Mir hat es gefallen, dass ich respektiert und anerkannt werde. Ich wurde auch zum Essen eingeladen.“ Sein Fazit: „Ich wollte unbedingt Freunde haben.“

Soziale Medien vom Handy gelöscht
Die Folge: Anschluss an das Terrornetzwerk, dem auch Beran A. – dessen Prozess am nächsten Dienstag in Wiener Neustadt startet – angehört haben soll.

Der junge Mann im Landl gibt sich geläutert: „Ich beschäftige mich auch mit keiner Religion mehr.“ Auch soziale Medien nutze er nicht mehr. Seine Verteidigerin Ina-Christin Stiglitz betont: „Er möchte sein Leben in den Griff bekommen.“

Lesen Sie auch:
Beran A. gilt als Drahtzieher der Anschlagspläne auf die Konzerte von Top-Star Taylor Swift in ...
Ihm droht lange Haft
Jetzt steht die Anklage gegen den Swift-Attentäter
16.02.2026
Große Differenzen
Swift-Attentäter verliert seinen Star-Anwalt
15.05.2025

Der 20-Jährige leidet laut Gutachten unter mehreren psychischen Problemen – darunter depressive Störungen, Schlafprobleme, Appetitlosigkeit sowie Angst vor großen Menschenmengen. Öffentliche Verkehrsmittel meidet er inzwischen komplett.

Milde Strafe und Therapie
Aufgrund des „reumütigen Geständnisses“ fällt die Strafe sehr mild aus: ein Jahr bedingt, drei Jahre Probezeit. Zusätzlich muss sich der vorbestrafte 20-Jährige in Therapie begeben. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
23.04.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Patrouillenboote der Revolutionsgarden
Trotz Fahrerlaubnis?
Irans Revolutionsgarden beschießen Tanker
In Istanbul hat der Prozess zum Tod einer vierköpfigen Familie begonnen. Die Deutschen starben ...
Insektizid im Hotel
Prozess zu Tod von Familie in Istanbul begonnen
Orit Strook (kl. Bild) ist Ministerin für Siedlungen und nationale Missionen.
Tödlicher Crash
Auto aus Minister-Konvoi überfuhr Palästinenser
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Bus kracht in Geschäft
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
Am Montagmorgen gegen 7.05 Uhr war zu sehen, wie sich der Wal plötzlich bewegt hat.
Zeit wird knapp
Retter: „Überlebenschancen von ,Timmy‘ bei 50:50“
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Salzburg
Das war der Auslöser für Horrorfahrt in Salzburg
166.227 mal gelesen
Der Bus war direkt in das Foyer der Billa-Filiale gekracht.
Österreich
ORF-Affäre: „Gib mir was, dann lasse ich dich …“
150.512 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kerstin K. (Name von der Redaktion geändert) Sonntagabend in Wien beim „Krone“-Fototermin
Ski Alpin
Ski-Weltmeisterin ist ihren Job im Verband los
129.951 mal gelesen
Carmen Thalmann war in den letzten drei Jahren Schülertrainerin im Kärntner Skiverband.
Außenpolitik
Pipeline läuft – Orbán gibt Ukraine-Blockade auf
1584 mal kommentiert
Orbán hat die Hilfen für die Ukraine monatelang blockiert – und den Konflikt mit der Ukraine ...
Steiermark
Senioren attackiert: Rätsel um Tat von 17-Jährigem
1066 mal kommentiert
Der Täter stieg offenbar über den Balkon ins Haus ein.
Innenpolitik
NGO „gerettet“ – trotzdem fliegen jetzt die Fetzen
960 mal kommentiert
Babler und Holzleitner haben „zusammengelegt“, um die NGO Zara zu retten.
Mehr Gericht
Wiener vor Gericht
In Swift-Terrornetzwerk geraten: „Wollte Freunde“
1000 Euro Schaden
Dieb schlägt acht Mal im selben Geschäft zu
Sechs Einbrüche verübt
Drei Jahre Haft für litauischen Kriminaltouristen
Lange Haftstrafen
Kerzen und Spielzeug voller Drogen geschmuggelt
Wegen Untreue
Prozess gegen Linzer Ex-Bürgermeister am 3. Juli
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf