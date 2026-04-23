In Swift-Terrornetzwerk geraten: „Wollte Freunde“

„Ich war nach der Poly ein Einzelgänger, habe Freunde gesucht und im 12. Bezirk im Park eine Runde gefunden“, berichtet er. Dort habe er sich erstmals akzeptiert gefühlt: „Mir hat es gefallen, dass ich respektiert und anerkannt werde. Ich wurde auch zum Essen eingeladen.“ Sein Fazit: „Ich wollte unbedingt Freunde haben.“