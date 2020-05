Anti-Rassismus-Demo am Donnerstag in Wien

US-Proteste eskalieren

In den USA kommt es aktuell in zahlreichen Städten zu Ausschreitungen, nachdem der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota gewaltsam zu Tode gekommen war. In zwei Dutzend Städten wurden Ausgangssperren verhängt, darunter in Los Angeles, Chicago und Atlanta.