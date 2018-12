Integration: 4 große Probleme an unseren Schulen

„Niemand kann behaupten, dass im Koran steht, dass Volkschulkinder ein Kopftuch brauchen“

„Der Großteil der Mädchen in der Pflichtschule trägt das Kopftuch - wenn, dann nicht freiwillig“, ist seine Erfahrung. Verbieten kann er ein Kopftuch in der Schule nicht, er wünscht sich aber von seinen Schülerinnen, dass diese keines tragen. Viele davon erscheinen ganz plötzlich damit in den Klassen. Wenn der Direktor nachfragt, lautet die Antwort meist: „Mein Bruder hat gesagt, ich muss Kopftuch tragen, sonst wird er von seinen Freunden beschimpft.“ Und wenn er nicht locker lässt, lautet die zweite Antwort: „Ich möchte das selber.“ Sein Wunsch geht aber auch auf: Viele der Mädchen berufen sich auf seine Bitte und erklären den Eltern, dass sie in der Schule kein Kopftuch tragen sollen. „Ein 12-13-jähriges Mädchen hat nicht die Kraft, der Familie zu sagen ,Ich will das nicht‘, wenn sie in dem Punkt nicht von der Schule unterstützt wird.“