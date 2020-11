Terroranschlag in Wien: Das ist der Attentäter

Der Verdächtige, der auf einem Bild schwer bewaffnet - unter anderem mit einer Machete, die er auch bei den Attacken in Wien bei sich gehabt haben könnte - posiert, dürfte sich bereits seit zehn Jahren in Österreich aufgehalten haben. Laut „Krone“-Informationen hatte er kurz vor den Bluttaten einen Treueschwur auf den neuen Chef der Terrormiliz IS, Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraishi, abgelegt.