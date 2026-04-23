Der Abstiegskampf im Osten geht in die heiße Phase

Die Abstiegsfrage in der Regionalliga Ost geht in die entscheidende Phase. Vier Klubs aus dem Osten wird es am Ende der Saison wohl treffen – sie müssen den schweren Gang in die Landesliga antreten. Derzeit sind TWL Elektra, Retz, Neusiedl und der Wiener Sportclub auf den Abstiegsrängen. Wir haben uns in der neuen Sendung der 3. Liga mit „Krone“-Redakteur Tobias Frank das Szenario genauer angesehen.