Bitcoin-Börsen für Hacker immer schwereres Ziel

Bei den „DeFi“-Plattformen handelt es sich um Anbieter von Kryptowährungskrediten, die außerhalb des klassischen Finanzsektors agieren. Verluste bei diesen Firmen summierten sich in den vergangenen zehn Monaten auf 468 Millionen Dollar (394 Millionen Euro), hieß es weiter. Dies sei ein Plus von 30 Prozent im Vergleich zum Gesamtjahr 2019. Im „DeFi“ und anderen Kryptowährungsbereichen seien in diesem Zeitraum durch Diebstahl, Betrug und Hackerangriffe 1,8 Milliarden Dollar erbeutet worden. Im Vorjahr waren es noch 4,5 Milliarden Dollar.