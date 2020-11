Papst zu Anschlag in Wien: „Schluss mit Gewalt!“

Nach der Terrorattacke in Wien bekundeten Politspitzen rund um den Erdball tiefstes Beileid und Mitgefühl. Nun verlieh auch das religiöse Oberhaupt der katholischen Kirche seiner Bestürzung Ausdruck: „Ich drücke meine Trauer und Bestürzung über den Terroranschlag in #Wien aus und bete für die Opfer und ihre Familien. Schluss mit der Gewalt! Lassen Sie uns gemeinsam Frieden und Brüderlichkeit aufbauen. Nur Liebe löscht den Hass aus“, so Papst Franziskus.