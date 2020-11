Internationale Presse: „Europa erlebt Albtraum“

„La Repubblica“ (Rom): „Ein mehrfacher Angriff im Herzen Europas. Die Dynamik des Anschlags erinnert an die dunkelsten Momente der jüngsten Geschichte. Wie in der Bataclan-Nacht in Paris hat das Kommando synchronisiert auf Menschen in Lokalen geschossen, Geiseln in einem Restaurant genommen und Sprengkörper verstreut. Wie beim Charlie Hebdo-Blutbad in Paris sind die Terroristen vor der Polizei nicht zurückgewichen und haben ihren blutrünstigen Plan weiter umgesetzt.“