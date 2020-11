Schönborn: „Unseren Hass bekommt ihr nicht“

Mit dem Appell, auf Gewalt und Hass nicht mit Panik oder gar neuem Hass zu antworten, hat sich Kardinal Christoph Schönborn nach dem Terroranschlag in Wien an die Bevölkerung gewendet. „Auf diesen blinden Hass darf Hass keine Antwort sein“, sagte er am Dienstagmorgen in einem ORF-Interview auf dem Stephansplatz. „Hass schürt nur neuen Hass“ - und dies sei ebenso der falsche Weg, auf die schrecklichen Ereignisse der Nacht zu reagieren, wie in Panik zu verfallen, „denn wer in Panik gerät, ist immer in Gefahr, diese Panik weiter zu tragen“. „Unseren Hass bekommt ihr nicht“, unterstrich der Kardinal und erinnerte damit an die Worte eines Betroffenen der Terroranschläge in Paris vor knapp fünf Jahren.