Mein Osttirol: Der wunderschöne Herrgottswinkel!

Glaube an Gott

Obwohl ein zehn Kilometer breiter Streifen Osttirol von Nordtirol trennt, fühlt man sich hier dem Mutterland verbunden. 26 stolze Schützenkompanien marschieren bei Prozessionen in den 33 Osttiroler Gemeinden auf. Der Glaube an Gott sitzt hier tief. Jeder Weiler hat seine eigene Kirche. Besonders sehenswert ist die Kirche zu unserer Lieben Frau Maria Schnee in Obermauern in Virgen. Doch wie beschreibt man jetzt eigentlich den typischen Osttiroler? Dazu sagte mir Berglegende Walter Mair kürzlich: „Den gibt es nicht! Die Menschen aus den Osttiroler Tälern sind so vielfältig wie die Täler selbst.“