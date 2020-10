Mein Klagenfurt: Lebensgefühl im sonnigen Süden

Klagenfurt: Highlight für Jung und Alt

Aber es gibt nicht nur den malerischen See, sondern unzählige Attraktionen, die die Stadt zu dem machen, was sie heute ist. Ein Highlight für Jung und Alt, mit romantischen kleinen Gassen und unzähligen Kaffeehäusern, in denen die Klagenfurter gerne verweilen. Mittags bin ich oft am Benediktinermarkt und genieße die vielfältige Kulinarik. Bei Genuss-Spaziergängen tauche ich in die vielen Innenhöfe ein. Man schlendert am Wörtherseemandl, Stadttheater, Dom oder den City Arkaden vorbei. Am Neuen Platz thront majestätisch das Wahrzeichen, der Lindwurm. Mit dem Kreuzbergl und dem Lendkanal gibt’s zwei unverwechselbare Naherholungsgebiete.