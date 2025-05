Holocaust-Überlebende Margot Friedländer gestorben

Bekannt wurde ihre Geschichte durch einen Dokumentarfilm und ihre Memoiren. Friedländer wurde 1921 in eine jüdische Familie geboren. Ihre Mutter und ihr Bruder wurden im Konzentrationslager Auschwitz ermordet. Sie selbst konnte dank vieler Helferinnen und Helfer zunächst untertauchen, wurde aber schließlich gefasst und als junge Frau ins Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Sie überlebte, so wie ihr späterer Mann, mit dem sie schließlich in die Vereinigten Staaten zog.