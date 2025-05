Gemeinderat droht wegen „Kopien-Wucher“ Anzeige

„Im Bundeverwaltungsgericht viel günstiger“

Für Hannes Ehrenbrandtner ist das mittlerweile viel zu hoch. Der Lehrer aus dem oberösterreichischen Steyr, der in der Vergangenheit nicht nur in seiner Heimatstadt zahlreiche Demos organisiert hatte, sondern auch schon einmal bei einer Versammlung der Bezirksbauernkammer in Waidhofen von der Polizei hinausbegleitet werden musste, fordert in einem Schreiben Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner daher auf, die Gemeindeaufsicht in die Statutarstadt zu entsenden. Seine Begründung: Im Bundesverwaltungsgericht koste eine Kopie pro Aktenseite nur 30 Cent.