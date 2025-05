Hausdurchsuchung jetzt auch bei Benkos Schwester

Hochpreisige Uhren und Manschettenknöpfe

Der Immobilienjongleur René Benko sitzt derzeit in Untersuchungshaft in der Justizanstalt Wien-Josefstadt. Am Dienstag wurde die U-Haft erneut um zwei Monate verlängert. Der Tiroler gab in einer Einvernahme an, erst später von dem Tresor bei den Verwandten erfahren zu haben. Details kenne er nicht. Ausgangspunkt der jüngsten Hausdurchsuchungen waren die laufenden Ermittlungen im Zusammenhang mit seiner eigenen Insolvenz. Benko wird vorgeworfen, Vermögenswerte verborgen zu haben. Im Jänner 2025 wurden bei Hausdurchsuchungen Bargeld und Wertgegenstände wie hochpreisige Uhren und Manschettenknöpfe gefunden und sichergestellt.