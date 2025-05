Ganze Liste: Nun schlägt Stunde des Sparmeisters

Kaum ein Staatshaushalt wurde in so kurzer Zeit erstellt. Kaum ein Budget musste so viele Milliarden einsparen. Satte 15,1 Milliarden Euro suchte Finanzminister Markus Marterbauer für das Doppelbudget 2025/26. (Zur Info: 2025 sind es 6,4 Milliarden und 2026 8,7 Milliarden Euro). Nur sechs Wochen hatte der Sparefroh der Republik dafür Zeit.