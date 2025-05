Putin schlägt Ukraine direkte Gespräche vor

Direkte Gespräche könnten nach Putins Willen bereits am kommenden Donnerstag (15.5.) in Istanbul beginnen. Er kündigte ein Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan am Sonntag an. Er hoffe, dass Erdogan seine Bereitschaft bestätigen werde, zu einer Friedenslösung im Konflikt mit der Ukraine beizutragen. Aus Kiew gab es in der Nacht zunächst keine Reaktion auf Putins Gegenvorschlag.