Bewaffnet und vermummt: Geschäft überfallen

Montag am späten Nachmittag, gegen 16.50 Uhr, wurde im Bezirk Spittal ein Lebensmittelgeschäft überfallen. Der Täter trug eine Sturmmaske über das Gesicht und eine Schusswaffe bei sich. Ob und was er erbeuten konnte, ist noch nicht klar. Er konnte in einem dunkelgrünen Auto Richtung Stadtgebiet von Spittal flüchten.