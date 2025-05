Best Balance Club feiert stilvollen Auftakt

Mitten im Grand Hotel fand am Donnerstag ein Event statt, das man so schnell nicht vergisst: Das erste Treffen des Best Balance Club Privé – exklusiv, handverlesen, wegweisend. In stilvoller Atmosphäre präsentierten die Gründerinnen Astrid Hogl-Kräuter und Beate Rothmund ihre mutige Mission: einen Raum zu schaffen, der Achtsamkeit, persönliche Entfaltung und ganzheitliche Gesundheit neu definiert.