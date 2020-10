Mein Jauntal: Wo Striezel fliegen & Salami reift

Am Vormittag gibt es Hadnsterz mit Kaffee. „Buchweizen wird traditionell im Jauntal angebaut. Wir haben ihn aber auch in Nepal entdeckt“, erzählt „Jauntaler Hadn“-Obmann Josef Hirm. Der Hadn ist über die Türkei nach Europa gelangt. Valentin erinnert es an seine Kindheit; mich an meine Oma, die nie Sterz kochen will, weil es sie an die Kriegszeit erinnert.