Mein Wörthersee: Kulisse für Träume, Film & Urlaub

„Früher gab es kaum ein Jahr, in dem kein Film am See gedreht wurde. Man sagt, dass es damals keinen Ort und Winkel gab, wo man nicht den Abdruck eines Stativs sah“, erzählte Kraiger. Vorm Schlosshotel wartete bereits die Wörthersee Schifffahrt, um den Tag mit einer Tour am See ausklingen zu lassen.