Krankenhaus-Abriss geht in die heiße Phase

Präziser Schnitt statt schwerem Gerät

Konkret geht es um das alte Haus A, das nach dem Umzug in das neue Klinikgebäude nicht mehr benötigt wird. Seit Juni 2024 wird daran gearbeitet. Zunächst trennte man das Gebäude vom weiterhin in Betrieb befindlichen Haus B ab. Die direkt angrenzenden Gebäudeteile wurden nicht mit schwerem Gerät, sondern präzise per Betonschnitt getrennt und mit dem Kran Stück für Stück entfernt. Rund 15.000 Kubikmeter Bausubstanz wurden auf diese Weise abgetragen.