Zecke ziehen: Diese „Regel“ ist kompletter Quatsch

Zecken. Sie sind winzig, lautlos und oft unsichtbar – und genau das macht sie so gefährlich. Wer glaubt, sie lauern nur im tiefen Wald, irrt. Vor allem sind die Blutsauger nicht nur im Sommer aktiv. Was man über Zecken wissen sollte, wie man sich schützt, was im Ernstfall zu tun ist – und warum Zecken mehr sind als nur lästige Krabbler: Die Antworten hat für uns der Experte.