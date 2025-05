Blauer Kreis in WhatsApp: Wie Sie die KI loswerden

Wer einen Blick in den Google Play Store wirft, stellt fest: In letzter Zeit häufen sich beim beliebtesten Smartphone-Messenger die schlechten Bewertungen, manch einer vergibt nur einen von fünf Sternen. Neben Updates, mit denen die Einstellungen durcheinandergewirbelt wurden, stößt den Nutzern vor allem die „Zwangsbeglückung“ mit dem WhatsApp-KI-Chatbot sauer auf. „Schreiben kann ich auch ohne AI-Unterstützung“, poltert ein Nutzer – und fordert eine Einstellung, um „Meta AI“ wieder aus seinem Messenger zu verbannen. Andere sorgen sich um ihre Privatsphäre: Liest der KI-Chatbot am Ende meine privaten Chats mit und schickt Höchstpersönliches in die USA? Krone+ hat nachgeforscht – und nützliche Tipps für Sie.