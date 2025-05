OÖ: Toter Biker (31) war zweifacher Familienvater

Es war leider ein „Klassiker“: Insgesamt acht Motorradfahrer waren am Sonntagabend auf einer gemeinsamen Tour durchs Mühlviertel unterwegs. In der ersten Gruppe waren vier Motorradfahrer, die schon weiter vorne waren. In der zweiten Gruppe fuhr der 31-Jährige aus Enzenkirchen als Erster. Ihm folgten noch drei andere Motorradfahrer. Um 19.13 Uhr überholte der Türke auf der B 126 von Bad Leonfelden in Richtung Zwettl an der Rodl in einer Rechtskurve zwei Autos – vermutlich, weil er nicht den Anschluss verlieren wollte.