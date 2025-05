Neuen Pächter für Millstätter Hütte gefunden

Unbekannt sind die Hütte und das Wirtsleben für den 35-Jährigen nicht. „Ich habe hier vier Jahre als Servicekraft gearbeitet und war zuvor schon in der Gastro tätig“, erzählt der gelernte Masseur. Den Seebodener zieht es regelrecht auf die Almen. „Ich bin leidenschaftlicher Wanderer, gerne in der Natur – mein neuer Job als Pächter der Millstätter Hütte bereitet mir also extrem viel Freude“, ist der Oberkärntner motiviert.