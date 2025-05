Wieder Schafe gerissen: Bären-Alarm im Ötztal

Bei den Bauern im Ötztal geht die Angst um. Bereits am 8. Mai wurden in Umhausen tote Schafe und Lämmer aufgefunden. Laut dem Amtstierarzt liegt die Vermutung nahe, dass die Tiere von einem Bären gerissen wurden. Zum gleichen Schluss kam der Tierarzt, nachdem am Sonntag bei Umhausen wieder zwei gerissene Schafe entdeckt wurden.