Mein Gegendtal: Goldene Zeiten im Zentrum Kärntens

Das ist das „Susi-Sorglos-Paket“ Kärntens: Hohe Berge, traumhafte Seen, geschwungene Hügel, sportliche Angebote, thermische Quellen - im Gegendtal findet sich alles. Dort, wo es beginnt - beim Ossiacher See und dort, wo es endet, am Millstätter See oder in Bad Kleinkirchheim. Zum Drüberstreuen findet sich etwas erhöht über dem Tal, in der Gemeinde Arriach, noch der Mittelpunkt Kärntens. Die eher kurzen 23 Kilometer zwischen Treffen und Radenthein, zwischen Mirnock und Wöllaner Nock, sind vermutlich das am meisten unterschätzte Tal Kärntens.