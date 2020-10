Unteres Gurktal: Sonnenkuss & kelitscher Kraftberg

Sonnenküsse am keltischen Kraftberg

Das Klagenfurter Becken, St. Veit, das Gurktal liegen einem vom Magdalensberg aus zu Füßen. Und selbst an nebligen Herbsttagen und bei ersten Graupelschauern gehen sich auf 1059 Metern meist ein paar Sonnenküsse aus, ehe Wind und Wolken wieder auffrischen. Heike Skorianz ist am Gipfel des Magdalensbergs aufgewachsen, seit 1856 lebt ihre Familie hier: „Ja, es ist ein Kraftberg - und auch ein Frauenberg. Nur die Frauen sind hier groß geworden.“ Das hört Frau doch gern.