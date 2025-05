Experten orten Racheakt gegen Papst Leo XIV.

Die Gemeinschaft, die auch Sodalicio genannt wird,wurde 1971 in Lima gegründet. Binnen weniger Jahre erlangte die Gruppe als Gegenbewegung zur politisch als linkslastig empfundenen Befreiungstheologie großen Einfluss in der Kirche. Papst Johannes Paul II. (1978-2005) erkannte die Organisation 1997 offiziell an. Hinweise, dass es dabei zu Misshandlungen gekommen sei, wurden von den örtlichen Kirchenoberen lange Zeit nicht verfolgt. Papst Franziskus löste am 18. Januar 2025 die umstrittene Bewegung auf, am 1. April folgte der Frauenzweig MCR. Die Organisation akzeptierte die Entscheidung und entschuldigte sich bei Missbrauchsopfern. Ex-Mitglieder berichten von psychischem Missbrauch und schweren Folgen wie Depressionen.