Stolz auf Erfolgsära: „Immer einer von uns“

„Ein ganz besonderer Mensch. Ich habe ihm so viel zu verdanken und durfte so viele tolle Momente erleben.“ Lukas Hutecek hatte zu Teamchef Ales Pajovic, der ihn beim 34:33-Abschiedssieg im randvollen Grazer Sportpark samt EM-Ticket groß herzte, ein ganz enges Verhältnis. Das begann vor der Heim-EURO 2020, als der damals 19-jährige Jungstar bei der Generalprobe in Wien gegen die Deutschen debütierte. „Pajo hat mir so viel Vertrauen geschenkt, er war für mich mehr als ein Trainer.“