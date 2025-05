Ofner scheitert in Rom ++ Straka in den Top Ten

Die Wiener Austria muss nach der Derby-Niederlage die Titelträume begraben, Sebastian Ofner verpasst den Sprung ins Achtelfinale in Rom und Ales Pajovic verabschiedet sich mit einem Sieg vom österreichischen Handball-Nationalteam – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Montag, dem 12. Mai.