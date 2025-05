Geplatzter Traum und Kampf um Champions League

„Das ist doof und nicht zufriedenstellend, fast schon eine Tragödie. Wir haben es verkackt und müssen jetzt ein paar ernste Worte reden“, brummte auch Routinier Aleksandar Dragovic. Der Stachel sitzt bei Austria nach dem bitteren 1:2 gegen Rapid und der bereits dritten Derbypleite in dieser Saison tief. Viel Zeit zum Nachdenken hat Violett aber nicht. Am Sonntag warten auf den Dritten (33) die Wolfsberger Überflieger (36), geht’s im Lavanttal im direkten Duell um Platz zwei. Einen Ausrutscher darf sich die Austria beim Cupsieger, der in der Meistergruppe bisher als einzige Mannschaft ungeschlagen ist, jedoch nicht mehr leisten.