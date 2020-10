Italien eröffnet Kartellermittlungen gegen Google

Italiens Wettbewerbshüter ermitteln wegen des Verdachts auf Missbrauch der Marktmacht im Zusammenhang mit Online-Werbung gegen den Internetriesen Google. Wie die Wettbewerbsbehörde in Rom am Mittwoch mitteilte, wurden entsprechende Untersuchungen gegen das Unternehmen eröffnet. Zusammen mit der Finanzpolizei seien am Vortag Inspektionen in den Büros von Google vorgenommen worden.