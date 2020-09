TikTok-Streit: US-Richter setzt Trump Ultimatum

Die Regierung in Washington ist am Donnerstag von einem US-Gericht dazu verpflichtet worden, ein Verbot der Kurzvideo-App TikTok bis Freitag schriftlich zu begründen oder aber zu verschieben. TikTok war gegen die Anordnung der US-Regierung vorgegangen, die App des Unternehmens aus dem Angebot von Apple und Google zu verbannen und damit ein Herunterladen in den USA zu verhindern.