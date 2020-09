Trump billigt TikTok-Deal: „Wird ganz neue Firma!“

Die Zukunft der Video-App TikTok in den USA scheint gesichert, nachdem Präsident Donald Trump einen Deal zwischen dem chinesischen Eigentümer Bytedance und US-Unternehmen gebilligt hat. Das weltweite Geschäft von TikTok komme in eine neue Firma mit Sitz in den USA, „wahrscheinlich in Texas“, sagte Trump. „Ich habe den Deal abgesegnet.“