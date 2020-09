Verständlich reden trotz Maske

Neben klassischen Vliesmasken nutzen viele Menschen selbst genähte Teile aus Stoff. „Diese haben den Nachteil, dass sie jene hohen Frequenzen aus dem Stimmschall filtern, die uns Zuhörer aufmerksam machen und für Orientierung sorgen“, erklärt Arno Fischbacher, Wirtschafts-Stimmcoach und Rhetoriktrainer aus Salzburg. Zusätzlich schränkt der MNS, da er ja eng an Wangen und Kinn anliegt, unsere Bewegungen ein. Das geht auf Kosten der Artikulation, wir nuscheln und das Gegenüber kann unsere Worte schlechter wahrnehmen. „Wenn Sie also eine Stoffmaske tragen, dann lassen Sie Ihre Augen sprechen! Ihre Brauen dürfen ruhig in Bewegung geraten. Lächeln Sie, dann kommuniziert auch die Augenpartie. Und übertreiben Sie ruhig beim Artikulieren. Erst wenn es Ihnen überzogen vorkommt, werden Sie leicht und mühelos verstanden“, empfiehlt der Experte.