So schön wird „Doom Eternal“ mit Geforce RTX 3080

Nvidia bringt in wenigen Wochen die mit Spannung erwartete neue Grafikprozessorgeneration „Ampere“ auf den Markt und verspricht einen ordentlichen Leistungssprung, insbesondere bei der hardwarehungrigen 3D-Technologie Raytracing. Im Video zeigt man am Beispiel von „Doom Eternal“ eindrucksvoll, was mit der „Ampere“-Grafikkarte Geforce RTX 3080 im Vergleich zur letzten Generation alles möglich ist.