Traumhafter Tagesanbruch in Tirol

In Pending in Tirol ist unserer Leserreporterin Alexandra E. Anfang August dieser außergewöhnliche Schnappschuss gelungen. Ein malerischer Sonnenaufgang zeichnet sich im Hintergrund vor sanften Hügeln und einem schmalen Fluss ab, der sich durchs Tal schlängelt, während sich im Vordergrund eine Pflanze gekonnt in Szene setzt.