„Neues Datenabkommen zwischen EU und USA nötig“

Kein Grundrechtsschutz für EU-Bürger in den USA

Weil die Rechtsordnung in puncto Datenschutz in den USA „so unzulänglich“ sei, sei auch die Datenübermittlung auf Grundlage der Klauseln fraglich. Der EuGH hatte, wie auch vom Datenschutzaktivisten Max Schrems beanstandet, den fehlenden Rechtsschutz für EU-Bürger in den USA kritisiert. So gebe es in den USA keine Möglichkeit, gerichtlich gegen Behörden, die personenbezogene Daten verwenden, vorzugehen. „EU-Bürger haben in den USA keinen Grundrechtsschutz“, fasste Feiler zusammen.