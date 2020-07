Privacy Shield gekippt: Schrems-Sieg über Facebook

Süleyman Zorba, Sprecher für Netzpolitik und Digitalisierung der Grünen, forderte eine Änderung der Überwachungsgesetze in den USA. Ziel müsse sein, dass „alle sensiblen persönlichen Daten in Europa und damit geschützt bleiben“. Michel Reimon, Europasprecher der Grünen, wünscht sich eine „härtere grundsätzliche Gangart gegenüber Irland“, wo Facebook seinen Europa-Sitz hat. „Irland bietet sich US-Konzernen wie Facebook und Apple als Stützpunkt in Europa an, indem es ihnen de facto Steuerflucht aus allen anderen EU-Ländern ermöglicht“, gleichzeitig schaue das Land weg, wenn sensible Daten in die USA geschickt werden. „Dieses Geschäftsmodell muss jetzt von den anderen Mitgliedsstaaten unterbunden werden“, appellierte Reimon an die EU-Kommission.