Bio-Kosmetik nur mangelhaft gekennzeichnet

Laut Greenpeace kauft die Hälfte der Menschen in Österreich zumindest einmal im Jahr Naturkosmetik. Seit 2012 hat sich der Umsatz in Österreich fast verdoppelt. Inzwischen können Konsumenten auch auf ein umfassendes Angebot an Naturkosmetik zurückgreifen. Nicht nur im Drogeriefachhandel, auch in einigen Lebensmittelketten ist ein breites Sortiment erhältlich. „Allerdings erfüllten nur 23 Prozent der überprüften Produkte den höchsten Bio-Qualitätsstandard“. Insgesamt sei das Sortiment inzwischen aber stark gestiegen.