Krach im U-Ausschuss: Geheimhaltung verletzt?

Dass die Obduktion, bei der auch Polizeibeamte des LKA NÖ anwesend waren, sechs Tage danach durchgeführt worden sei, hätte im vorliegenden Fall keine Rolle gespielt, die Leiche sei „wunderbar gekühlt“ gewesen. Die oberflächlichen Verletzungen am Leichnam seien nicht todesursächlich gewesen, auch geeignet nicht um das Bewusstsein zu trüben. Die Verletzungen seien seiner Auffassung nach in erster Linie auf ein Sturzgeschehen zurückzuführen, dies decke sich auch mit den Fotos, die ihm von der Umgebung vorgelegt, worden seien: „Dort ist es steil und felsig.“