Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wirbel um Aussendung

Krach im U-Ausschuss: Geheimhaltung verletzt?

Innenpolitik
25.06.2026 15:57
Im Untersuchungsausschuss kam es nach einer Presseaussendung, die während der Sitzung ...
Im Untersuchungsausschuss kam es nach einer Presseaussendung, die während der Sitzung ausgeschickt wurde, zu einer Debatte und Unterbrechung.(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Michaela Braune
Von Michaela Braune

Am Donnerstagnachmittag wurde im Untersuchungsausschuss rund um das Ableben des früheren Sektionschefs Christian Pilnacek der Gerichtsmediziner befragt, der die Obduktion auf Anordnung der Kremser Staatsanwaltschaft durchgeführt hatte. Dabei kam es zu einer Unterbrechung mit Ausschluss der Öffentlichkeit. Stein des Anstoßes war eine Presseaussendung der ÖVP ...

0 Kommentare

Der Gerichtsmediziner Christian Matzenauer hatte sechs Tage nach dem Auffinden des Leichnams die Obduktion durchgeführt, sein Gutachten diente als Basis für die weiteren Stellungnahmen bzw. Gutachten anderer Rechtsmediziner in der Causa. 

„Keine besonders spannende Wasserleiche“
Matzenauer führte aus, dass prinzipiell an dem Fall aus medizinischer Sicht nichts Außergewöhnliches gewesen sei: „Es war keine besonders spannende Wasserleiche.“ Neben ihm gebe es nur einen weiteren Gerichtsmediziner, der für Niederösterreich Obduktionen durchführe, dass man aber an den Fundort der Leichen gerufen werde, sei selten, antwortet er auf die Frage von NEOS-Fraktionsführerin Sophie Wotschke, vielleicht fünf Mal im Jahr. 

Dass die Obduktion, bei der auch Polizeibeamte des LKA NÖ anwesend waren, sechs Tage danach durchgeführt worden sei, hätte im vorliegenden Fall keine Rolle gespielt, die Leiche sei „wunderbar gekühlt“ gewesen. Die oberflächlichen Verletzungen am Leichnam seien nicht todesursächlich gewesen, auch geeignet nicht um das Bewusstsein zu trüben. Die Verletzungen seien seiner Auffassung nach in erster Linie auf ein Sturzgeschehen zurückzuführen, dies decke sich auch mit den Fotos, die ihm von der Umgebung vorgelegt, worden seien: „Dort ist es steil und felsig.“

Auf die Frage von Thomas Elian (ÖVP) konkretisierte Matzenauer einmal mehr, dass es keinerlei Hinweise auf eine andere Todesursache als Ertrinken gebe. Auch keine Hinweise auf Fremdverschulden. Zu etwaigen politischen Einflussnahmen hätte er keine Wahrnehmung, so der Mediziner. 

Etwa 100 Obduktionen pro Jahr
Auch Matzenauer bestätigte den Mangel an Gerichtsmedizinern, wobei er einräumte, dass es regionale Unterschiede gebe. Er selbst führe um 100 Obduktionen pro Jahr durch. Dass weder Wasser- noch Körpertemperatur dokumentiert worden seien, sei eigentlich „die übliche Vorgehensweise“, auch bekomme er nicht bei jeder Leiche ein Formular mit erhobenen Daten übermittelt. Prinzipiell mache er keine Angaben zum Todeszeitpunkt, dieser sei nur bei Tötungsdelikten relevant, antwortet Matzenauer auf die Frage von Antonio Della Rossa (SPÖ).  

FPÖ-Abgeordneter Thomas Spalt wollte zudem wissen, ob sich Matzenauer irgendwie erklären könne, dass Obduktionsfotos mutmaßlich weitergeben werden konnten. Der Gerichtsmediziner verneinte dies, er habe niemandem etwas gegeben. Ein Journalist habe einmal angefragt, das habe er abgelehnt. Auch die Frage nach einem Interview. 

Lesen Sie auch:
Beim Untersuchungsausschuss gab der Berliner Rechtsmediziner Michael Tsokos seine Einschätzungen ...
Experte aus Berlin
Ertrank Pilnacek? Mediziner: „Möglicherweise“
25.06.2026
Lage bereits prekär
U-Ausschuss zeigt Drama der Gerichtsmedizin auf
25.06.2026
Pilnacek-U-Ausschuss
Gerichtsmediziner: „Verletzungen wie von Sturz“
24.06.2026

Geheimhaltungspflicht durch Presseaussendung verletzt?
Für eine Unterbrechung sorgte eine Presseaussendung von ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger. Diese wurde während der laufenden Sitzung verschickt, die FPÖ beantragte daraufhin den kurzzeitigen Ausschluss der Öffentlichkeit. Es steht der Vorwurf im Raum, Hanger habe die Geheimhaltung verletzt. Dabei ging es um die Vorlage der Stufe-drei-Akten für die beiden anderen Gerichtsmediziner, die unter dem Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden hatte. FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker beantragte daraufhin beim Vorsitzenden Walter Rosenkranz die Prüfung dieses Vorwurfs. Die Presseaussendung wurde dafür in das Protokoll aufgenommen.

(Bild: Parlamentsdirektion/Jeremy Okorn)

Grundsätzlich dürfen klassifizierte Akten und deren Inhalt nur in geheimen Sitzungen behandelt werden. Ein Verstoß gegen das sogenannte Informationsordnungsgesetz wird je nach Geheimhaltungsstufe geahndet, für Stufe drei drohen mehrjährige Freiheitsstrafen. 

Der Untersuchungsausschuss pausiert nun bis September, dann stehen noch sechs weitere Befragungstage an. Dem Vernehmen nach sollen mehrere (ehemalige) Politiker geladen werden. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
25.06.2026 15:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Am Freitag ist in der Nähe von Stuttgart ein totes Baby gefunden worden.
Keine Entführung?
Fund von Babyleiche: Mutter unter Verdacht
Badeunfälle nehmen zu
Wasserrettung: „Kälteschock wird oft unterschätzt“
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Top 3

Gelesen

Kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Hammer-Duell droht: Das wäre aktuell unser Gegner!
126.186 mal gelesen
Sollte David Alaba und Co. der Aufstieg gelingen, wartet im Sechzehntelfinale ein Gruppensieger ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
ÖFB-Elf verpasst Überraschung gegen Argentinien
117.034 mal gelesen
Konrad Laimer (l.) und Co. verpassten die Überraschung gegen Argentinien.
Adabei Österreich
Gatte von Ö3-Star Kratki verlor Ehering im Meer
109.842 mal gelesen
Anna Kratki und Ehemann Alex beim Jawort: Im Griechenland-Urlaub gab‘s im Meer einen ...
Innenpolitik
Kanzler und Mitarbeiter schliefen in US-Luxushotel
1281 mal kommentiert
Der Kanzler im WM-Fieber: Stocker und seine Mitarbeiter schliefen im selben Hotel wie die ...
Österreich
Rekordhitze droht: Höchste Warnstufe ausgerufen!
1152 mal kommentiert
In allen Landeshauptstädten wird über 35 Grad erwartet. In Wien könnte erstmals die ...
Ausland
Russen schlagen sich in Kneissl-Heimat Köpfe ein
976 mal kommentiert
Die Region Rjasan ist die Wahlheimat von Karin Kneissl.
Mehr Innenpolitik
Jubiläum hat Nachspiel
Heino und FPÖ zoffen sich: „Schlichtweg falsch!“
Wirbel um Aussendung
Krach im U-Ausschuss: Geheimhaltung verletzt?
Bauernaufstand droht
ÖVP ringt bei Herkunfts-Kennzeichnung um Linie
Keine Verzögerung mehr
Regierung sagt Verfahrens-Tricks den Kampf an
Diskutieren Sie mit!
Klassenzimmer als Backofen: Hitzefrei für Schulen?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf