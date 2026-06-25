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Stammspieler der Lions

Entführung! NFL-Profi droht lebenslange Haftstrafe

Sport-Mix
25.06.2026 16:06
Terrion Arnold
Terrion Arnold(Bild: AP/Paul Sancya)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der amerikanische Football-Profi Terrion Arnold von den Detroit Lions ist wegen des Verdachts auf schwere Straftaten festgenommen worden. Die Behörden werfen dem 23-Jährigen vor, einen Raubüberfall mit Entführung organisiert zu haben.

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Arnold stellte sich am Mittwoch selbst den Ermittlern, bestreite die Vorwürfe jedoch, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Im Falle einer Verurteilung droht dem Abwehrspieler laut Staatsanwaltschaft eine lebenslange Haftstrafe.

  Der Sportler soll im Februar an einer Vergeltungsaktion beteiligt gewesen sein, nachdem aus einer Ferienunterkunft Eigentum im Wert von mehr als 250.000 US-Dollar (rund 220.000 Euro) gestohlen worden sein soll. Die Ermittler werfen ihm vor, gemeinsam mit mehreren Komplizen die Entführung von drei Männern geplant und umgesetzt zu haben. Arnold gehört zu den Stammspielern der Detroit Lions und war im NFL-Draft 2024 in der ersten Runde ausgewählt worden.

Arnold und die anderen Beschuldigten hätten die Männer – laut Behörden zu Unrecht – des Diebstahls verdächtigt und sich rächen wollen. Einige seiner Komplizen hätten die Männer auch bestohlen. Arnold sei per Videostream über die Aktion informiert worden und später selbst in die Wohnung gekommen, wo die Männer festgehalten worden seien. Arnolds Anwältin wies die Vorwürfe zurück und erklärte, es gebe keine glaubwürdigen Beweise gegen ihren Mandanten. Die Detroit Lions teilten in einer Stellungnahme mit, dass ihnen die Situation bekannt sei.

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