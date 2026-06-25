Entführung! NFL-Profi droht lebenslange Haftstrafe

Arnold und die anderen Beschuldigten hätten die Männer – laut Behörden zu Unrecht – des Diebstahls verdächtigt und sich rächen wollen. Einige seiner Komplizen hätten die Männer auch bestohlen. Arnold sei per Videostream über die Aktion informiert worden und später selbst in die Wohnung gekommen, wo die Männer festgehalten worden seien. Arnolds Anwältin wies die Vorwürfe zurück und erklärte, es gebe keine glaubwürdigen Beweise gegen ihren Mandanten. Die Detroit Lions teilten in einer Stellungnahme mit, dass ihnen die Situation bekannt sei.